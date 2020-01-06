Гармаш перешел из Динамо в Ризеспор по инициативе главного тренера

Главный тренер турецкого клуба очень рассчитывает на полузащитник сборной Украины Дениса Гармаша.

Как известно, вчера, 5 января, турецкий Ризеспор официально объявил об аренде полузащитника киевского Динамо Дениса Гармаша. Как утверждает издание Fanatik, в приглашении украинского футболиста был лично заинтересован главный тренер команды Исмаил Картал, который просил руководство клуба подписать 29-летнего игрока.

"Кум, я всегда в одной команде с тобой", – Сидорчук эмоционально прокомментировал переход Гармаша в Ризеспор

Напомним, сегодня Гармаш должен пройти медицинское обследование в турецком клубе. Футболист будет выступать за "черноморских ястребов" до конца сезона 2019/20. Он станет одноклубником еще одного экс-динамовца – Николая Морозюка, который перешел в Ризеспор в статусе свободного агента 1 июля 2019 года.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру