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Гармаш перешел из Динамо в Ризеспор по инициативе главного тренера

6 января 11:52 594 Читати українською
Гармаш перешел из Динамо в Ризеспор по инициативе главного тренера
Денис Гармаш / Фото из открытых источников

Главный тренер турецкого клуба очень рассчитывает на полузащитник сборной Украины Дениса Гармаша.

Как известно, вчера, 5 января, турецкий Ризеспор официально объявил об аренде полузащитника киевского Динамо Дениса Гармаша. Как утверждает издание Fanatik, в приглашении украинского футболиста был лично заинтересован главный тренер команды Исмаил Картал, который просил руководство клуба подписать 29-летнего игрока.

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Напомним, сегодня Гармаш должен пройти медицинское обследование в турецком клубе. Футболист будет выступать за "черноморских ястребов" до конца сезона 2019/20. Он станет одноклубником еще одного экс-динамовца – Николая Морозюка, который перешел в Ризеспор в статусе свободного агента 1 июля 2019 года.

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