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"Куме, я завжди в одній команді з тобою", – Сидорчук емоційно прокоментував перехід Гармаша в Різеспор

10:48 422 Читать на русском
"Куме, я завжди в одній команді з тобою", – Сидорчук емоційно прокоментував перехід Гармаша в Різеспор
Денис Гармаш / Фото з відкритих джерел

Півзахисник столичного клубу Сергій Сидорчук відреагував на трансфер Дениса Гармаша у турецьку Суперлігу.

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук емоційно відреагував на перехід одноклубника Дениса Гармаша до турецького Різеспора. 28-річний півзахисник виклав на власній сторінці у соціальній мережі Instagram спільне з Денисом фото і підписав його наступними словами: "Бувають моменти, коли слова зайві. Куме, я завжди в одній команді з тобою".

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Нагадаємо, Гармаш вчора, 5 січня, на правах оренди, перейшов до турецького Різеспора, де гратиме до кінця сезону 2019/20. Він стане одноклубником ще одного екс-динамівця – Миколи Морозюка, який захищає кольори "чорноморських яструбів" з 1 липня 2019 року.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Різеспор Різеспор Трансфери Динамо Київ Денис Гармаш Денис Гармаш Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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