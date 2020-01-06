"Куме, я завжди в одній команді з тобою", – Сидорчук емоційно прокоментував перехід Гармаша в Різеспор

Півзахисник столичного клубу Сергій Сидорчук відреагував на трансфер Дениса Гармаша у турецьку Суперлігу.

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук емоційно відреагував на перехід одноклубника Дениса Гармаша до турецького Різеспора. 28-річний півзахисник виклав на власній сторінці у соціальній мережі Instagram спільне з Денисом фото і підписав його наступними словами: "Бувають моменти, коли слова зайві. Куме, я завжди в одній команді з тобою".

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Нагадаємо, Гармаш вчора, 5 січня, на правах оренди, перейшов до турецького Різеспора, де гратиме до кінця сезону 2019/20. Він стане одноклубником ще одного екс-динамівця – Миколи Морозюка, який захищає кольори "чорноморських яструбів" з 1 липня 2019 року.

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