Моурінью: Я з'явлюся у фільмі Манчестер Сіті, тому можу вимагати роялті

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дотепно прокоментував свою участь у документальному фільмі про Манчестер Сіті.

"Все або нічого" – саме так буде називатись документальний фільм про чемпіонство Манчестер Сіті у сезоні 2017/18. Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не пройшов повз цієї події.

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"Я з'являюся у фільмі, тому можу вимагати роялті.

Але якщо вони надішлють мені одну з футболок, на якій написано "Ми зробили це в день дербі", то я відмовлюся від грошей", – цитує Моурінью видання The Telegraph.

Ймовірно, що керманич МЮ натякає на те, що в минулому сезоні Ман Сіті не вдалося достроково оформити чемпіонство в домашній грі в рамках 33-го туру АПЛ проти "червоних дияволів" (2:3).

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