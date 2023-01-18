Кремонезе сенсаційно здолав Наполі в рамках 1/32 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок Італії, 1/32 фіналу

Наполі – Кремонезе – 2:2 (пенальті – 4:5)

Голи: Жезус, 33, Сімеоне, 36 – Пікель, 18, Афена-Г'ян

Здавалося, у лідера Серії А не має виникнути проблем проти команди, яка "очолює" турнірну таблицю з протилежного боку. Проте Кремонезе під керівництвом Давіде Баллардіні спромігся створити сенсацію.

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Героєм зустрічі став Фелікс Афена-Г'ян, права на якого належать Ромі. Ганець зрівняв рахунок наприкінці основного часу, а в серії пенальті виконав вирішальний удар. За іронією долі, у чвертьфіналі Кубка Італії Кремонезе зіграє саме проти Роми.