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Гамшік отримав травму та може пропустити наступний матч

16:37 32 Читать на русском
Гамшік отримав травму та може пропустити наступний матч
Марек гамшік / Фото: соцмережі

Капітан Наполі Марек Гамшік навряд чи допоможе команді у матчі проти Болоньї.

Хавбек Наполі Марек Гамшік отримав травму та покинув поле в першому таймі матчу проти Інтера.

Інтер – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Клубні лікарі обстежили словацького футболіста. Хавбек пошкодив підколінне сухожилля.

За попереднім прогнозом, він навряд чи допоможе своїй команді у наступному матчі Серії А проти Болоньї.

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Інтер - Наполі: Середа 26 грудня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Наполі
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Теги
Марек Гамшік Марек Гамшік Наполі Наполі Італія Інтер - Наполі Наполі - Болонья
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