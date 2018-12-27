Гамшік отримав травму та може пропустити наступний матч

Капітан Наполі Марек Гамшік навряд чи допоможе команді у матчі проти Болоньї.

Хавбек Наполі Марек Гамшік отримав травму та покинув поле в першому таймі матчу проти Інтера.

Інтер – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Клубні лікарі обстежили словацького футболіста. Хавбек пошкодив підколінне сухожилля.

За попереднім прогнозом, він навряд чи допоможе своїй команді у наступному матчі Серії А проти Болоньї.

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