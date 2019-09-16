Гамбург програв Санкт-Паулі у легендарному дербі – фантастичні перфоманси фанатів і нелогічна перемога команди Тащі

У матчі 6 туру другої Бундесліги Санкт-Паулі вдома переміг Гамбург у міському дербі. Фанати були не менш видовищними, ніж футболісти.

Німеччина. Друга Бундесліга, 6 тур

Санкт-Паулі – Гамбург – 2:0

Голи: Діамантакос, 18, ван Дронгелен, 63 (автогол)

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6 тур німецької другої Бундесліги подарував легендарне дербі Гамбурга між Санкт-Паулі та HSV. Фаворитом перед поєдинком вважались саме гості, які ведуть боротьбу за підвищення в класі.

Перед поєдинком фанати провели битву перфомансами. "Пірати" протестували проти поєдинків у понеділок, тоді як "червоноштанники" вивісили баннер з написом "Робочий клас Гамбурга".

Вже на 18-й хвилині поєдинку форвард господарів Дімітрос Діамантакос скористався помилкою голкіпера Гамбурга і вдало зіграв на добиванні. Загалом гра була дуже рівною, а "пірати" реалізували ледь не єдиний небезпечний момент, поки не забили вдруге. Після прострілу до штрафного гравець гостей ван Дронгелен невдало підставив ногу і зрізав м'яч у власні ворота. HSV після цього суттєво збільшив тиск, але не зміг забити бодай гол престижу.

Форвард Санкт-Паулі Борис Тащі досі відновлюється після травми – він ще не грав за новий клуб.

Гамбург після 6 турів набрав 13 очок і перебуває на 2 позиції в турнірній таблиці, Санкт-Паулі має в активі 8 очок і перебуває на 10 сходинці.