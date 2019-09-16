toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Гамбург проиграл Санкт-Паули в легендарном дерби – фантастические перфомансы фанатов и нелогичная победа "пиратов"

16 сентября 23:44 6 Читати українською
Гамбург проиграл Санкт-Паули в легендарном дерби – фантастические перфомансы фанатов и нелогичная победа "пиратов"
Перфоманс ультрас Гамбурга / ФК Гамбург

В матче 6 тура второй Бундеслиги Санкт-Паули дома победил Гамбург в городском дерби. Фанаты были не менее зрелищными, чем футболисты.

Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур

Санкт-Паулі – Гамбург – 2:0

Голы: Диамантакос, 18, ван Дронгелен, 63 (автогол)

"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?

6 тур немецкой второй Бундеслиги подарил легендарное дерби Гамбурга между Санкт-Паули и HSV. Фаворитом перед поединком считались именно гости, ведущие борьбу за повышение в классе.

Перед поединком фанаты провели битву перфомансами. "Пираты" протестовали против поединков в понедельник, тогда как "красноштанники" вывесили баннер с надписью "Рабочий класс Гамбурга".

Уже на 18-й минуте поединка форвард хозяев Димитрос Диамантакос воспользовался ошибкой голкипера Гамбурга и удачно сыграл на добивании. В целом игра была очень ровной, а "пираты" реализовали едва ли не единственный опасный момент, пока не забили второй раз. После прострела в штрафную игрок гостей ван Дронгелен неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. ХСВ после этого существенно увеличил давление, но не смог забить хотя бы гол престижа.

Гамбург после 6 туров набрал 13 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице, Санкт-Паули имеет в активе 8 очков и находится на 10 строчке.

blog_ava
"В Динамо революционная ситуация", или Михайличенко получил печальный вердикт от игроков: реакция на новый антирекорд
16 сентября
1940
Теги
Видеоновости Санкт-Паули Санкт-Паули Гамбург Гамбург Германия ультрас футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
52
мин
Интер
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук