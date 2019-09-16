Гамбург проиграл Санкт-Паули в легендарном дерби – фантастические перфомансы фанатов и нелогичная победа "пиратов"

В матче 6 тура второй Бундеслиги Санкт-Паули дома победил Гамбург в городском дерби. Фанаты были не менее зрелищными, чем футболисты.

Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур

Санкт-Паулі – Гамбург – 2:0

Голы: Диамантакос, 18, ван Дронгелен, 63 (автогол)

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6 тур немецкой второй Бундеслиги подарил легендарное дерби Гамбурга между Санкт-Паули и HSV. Фаворитом перед поединком считались именно гости, ведущие борьбу за повышение в классе.

Перед поединком фанаты провели битву перфомансами. "Пираты" протестовали против поединков в понедельник, тогда как "красноштанники" вывесили баннер с надписью "Рабочий класс Гамбурга".

Уже на 18-й минуте поединка форвард хозяев Димитрос Диамантакос воспользовался ошибкой голкипера Гамбурга и удачно сыграл на добивании. В целом игра была очень ровной, а "пираты" реализовали едва ли не единственный опасный момент, пока не забили второй раз. После прострела в штрафную игрок гостей ван Дронгелен неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. ХСВ после этого существенно увеличил давление, но не смог забить хотя бы гол престижа.

Гамбург после 6 туров набрал 13 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице, Санкт-Паули имеет в активе 8 очков и находится на 10 строчке.