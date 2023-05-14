ПСЖ розтрощив Аяччо в матчі 35-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд зустрічі ПСЖ – Аяччо на "Футбол 24".

ПСЖ повів у рахунку на 22 хвилині – Данілу віддав класну розрізну передачу на лівий край штрафного, де Фабіан Руїс першим дотиком підхопив м'яч, а другим відправив його у ворота шведою. Хакімі на 33 хвилині подвоїв перевагу, зігравши на добиванні після сейву воротаря.

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По перерві Мбаппе забив досить курйозний гол, а на 54-й хвилині оформив ефектний дубль ударом з лету. Юссуф зрізав м'яч у власні ворота, забивши останній гол у грі.