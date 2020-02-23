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Галатасарай у пекельному дербі з трьома вилученнями обіграв Фенербахче – Беланда не дограв матч до кінця

20:45 639 Читать на русском
Галатасарай у пекельному дербі з трьома вилученнями обіграв Фенербахче – Беланда не дограв матч до кінця
Гравці Галатасарая / твіттер ФК Галатасарай

Галатасарай переміг Фенербахче у центральному матчі 23-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 23-й тур

Фенербахче – Галатасарай – 1:3

Голи: Крузе, 21, (пен.) – Донк, 40, Фалькао, 80, (пен.), Оньєкуру, 90+6

Вилучення: Яналь, 67, Тюрюч, 84 – Беланда, 84

Фенербахче відкрив рахунок у поєдинку, Крузе реалізував пенальті на 21 хвилині. Перед перервою Донк вирівняв становище. А в другому таймі Галатасарай скористався чисельною перевагою, Фалькао вивів свою команду вперед ударом з пенальті, а Оньєкуру поставив крапку в матчі.

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Зазначимо, що поєдинок був переповнений емоціями, які притаманні турецькому дербі: 13 жовтих карток та 3 вилучення яскраве тому підтвердження. Серед покараних опинився і екс-хавбек Динамо Юнес Беланда, який отримав дві жовті картки, обидві – за неспортивну поведінку.

Таким чином, Галатасарай набрав 45 очок та зрівнявся з Трабзонспором та Сіваспором – лідерами чемпіонату. Фенербахче з 38 пунктами залишився шостим.

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Теги
Юнес Беланда Юнес Беланда Фенербахче Фенербахче Галатасарай Галатасарай Туреччина
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