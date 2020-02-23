Галатасарай в адском дерби с тремя удалениями обыграл Фенербахче – Беланда не доиграл матч до конца

Галатасарай победил Фенербахче в центральном матче 23-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2019/20, 23-й тур

Фенербахче – Галатасарай – 1:3

Голы: Крузе, 21, (пен.) – Донк, 40, Фалькао, 80, (пен.), Оньекуру, 90+6

Удаления: Яналь, 67, Тюрюч, 84 – Беланда, 84

Фенербахче открыл счет в поединке, Крузе реализовал пенальти на 21 минуте. Перед перерывом Донк выровнял положение. А во втором тайме Галатасарай воспользовался численным преимуществом, Фалькао вывел свою команду вперед ударом с пенальти, а Оньекуру поставил точку в матче.

Блохин рассказал о вредной привычке легионера Динамо, которая помешала ему раскрыться в составе киевлян

Отметим, что поединок был переполнен эмоциями, которые присущи турецкому дерби: 13 желтых карточек и 3 удаления яркое тому подтверждение. Среди наказанных оказался и экс-хавбек Динамо Беланда, который получил две желтые карточки, обе – за неспортивное поведение.

Таким образом, Галатасарай набрал 45 очков и сравнялся с Трабзонспором и Сивасспором – лидерами чемпионата. Фенербахче с 38 пунктами остался шестым.