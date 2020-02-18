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Блохін розповів про шкідливу звичку легіонера Динамо, яка завадила йому розкритися у складі киян

16:59 3536 Читать на русском
Блохін розповів про шкідливу звичку легіонера Динамо, яка завадила йому розкритися у складі киян
Беланда, Мбокані та Ленс / фото ФК Динамо

Колишній тренер Динамо Олег Блохін пригадав труднощі роботи з легіонерами у київському клубі.

"Всі гравці купувалися під мене, але хтось розкрився, а хтось ні. Беланда – хороший гравець, але трохи, може, з головою не дружить.

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Мені розповідали, що він половину ночі може кальян курити. Я ж по номерах не ходив. Менталітет інший. Іноді він не збігається. Якщо він грає – каже, що супертренер, суперкоманда. Як тільки він не грає – все", – поділився Блохін в програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Юнес Беланда виступав за Динамо з 2013 по 2017 роки, з перервами на оренди в Шальке та Ніцці.

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Теги
Динамо Динамо Юнес Беланда Юнес Беланда Олег Блохін
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