Габ'ядіні може перейти в Мілан

Нападник англійського Саутгемптона Маноло Габ'ядіні може повернутися на батьківщину. У послугах форварда зацікавлений Мілан.

27-річний італієць у зимове трансферне вікно може підсилити склад "россонері", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Мілан зацікавився Габ'ядіні після того, як у боротьбу за форварда Севільї Луїса Мурієля ввімкнулася Фіорентина. Саутгемптон прагне отримати за італійського нападника 15 млн євро, але відкритий до торгу. Чинний контракт Габ'ядіні зі "святими" діє до літа 2021 року.

У сезоні 2018/19 Маноло Габ'ядіні провів 12 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч.