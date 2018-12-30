Фіорентина може перехопити Мурієля в Мілана

Нападник іспанської Севільї Луїс Мурієль замість італійського Мілана може підсилити інший клуб із Серії А – Фіорентину.

"Фіалки" готові викупити контракт колумбійця, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Мілан близький до підписання Мурієля

За даними інсайдера, Мілан залишається фаворитом у боротьбі за Мурієля. Однак, спортивний директор Фіорентини Панталео Корвіно готує вигідну пропозицію щодо купівлі нападника Севільї. Натомість "россонері" планували взяти 27-річного форварда з досвідом гри в Серії А в оренду.

У сезоні 2018/19 Луїс Мурієль провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. В італійській першості він раніше грав за Удінезе, Лечче та Сампдорію.

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