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Фіорентина може перехопити Мурієля в Мілана

22:12 62 Читать на русском
Фіорентина може перехопити Мурієля в Мілана
Луїс Мурієль / ФК Севілья

Нападник іспанської Севільї Луїс Мурієль замість італійського Мілана може підсилити інший клуб із Серії А – Фіорентину.

"Фіалки" готові викупити контракт колумбійця, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Мілан близький до підписання Мурієля

За даними інсайдера, Мілан залишається фаворитом у боротьбі за Мурієля. Однак, спортивний директор Фіорентини Панталео Корвіно готує вигідну пропозицію щодо купівлі нападника Севільї. Натомість "россонері" планували взяти 27-річного форварда з досвідом гри в Серії А в оренду.

У сезоні 2018/19 Луїс Мурієль провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. В італійській першості він раніше грав за Удінезе, Лечче та Сампдорію.

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