Найближчим часом нападник Бока Хуніорс Карлос Тевес оголосить про завершення кар'єри, повідомляє ESPN.

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36-річний аргентинець планує оприлюднити новину після вильоту своєї команди з Кубка Лібертадорес, де Бока в 1/8 фіналу змагається з Інтернасьйоналом.

Нагадаємо, Тевес відомий у Європі своїми виступами за Ювентус, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та низку інших клубів. Також Карлос провів 76 матчів за збірну Аргентини, в яких відзначився 13-ма голами.

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