toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ З ФУТЗАЛУ ЕСПАНЬЙОЛ - БАРСЕЛОНА ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ

Футзал, Євро-2018: Україна програла Португалії та зіграє у чвертьфіналі проти Іспанії

4 лютого 23:50 4237 Читать на русском
Футзал, Євро-2018: Україна програла Португалії та зіграє у чвертьфіналі проти Іспанії
Футзал, Україна – Португалія / фото УЄФА

Збірна України з футзалу дала бій іменитим португальцям, однак не встояла у перестрілці у заключному матчі групового етапу Чемпіонату Європи 2018.

Це був бій єдиних фіналістів Євро у минулому, які жодного разу не виграли турнір. Україна зрівняла рахунок, програючи 0:2, однак потім Португалія взяла своє і завоювала перше місце у нашій групі.

Збірна України завдяки перемозі над Румунією виходить у чвертьфінал Євро-2018 з другого місця.

Суперником команди Косенка стане Іспанія, яка переграла у неділю Азербайджан з рахунком 1:0 у матчі за перше місце в групі D. Збірна України протистоятиме піренейцям в 1/4 фіналу у вівторок, 6 лютого, о 22:00 за Києвом.

Футзал, Євро-2018. Група C

Україна – Португалія – 3:5

Голи: Разуванов, 29, Королишин, 32, Шотурма, 40 – Коелью, 3, Бріто, 13, Педру, 34, Мігел, 36, Рікардінью, 37

Теги
Світ Головне Футзал Збірна України з футзалу ЧЄ з футзалу Євро-2018 з футзалу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Пропозиції партнерів
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Марокко – переможець ЧАН-2018
    Світ — 4 лют635 Марокко – переможець ЧАН-2018
Загрузка...
7
год
:
54
хв
Лаціо
21:45
Дженоа
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Загрузка...
ЧC 2018
close
Залиште відгук