Футзал, Євро-2018: Україна програла Португалії та зіграє у чвертьфіналі проти Іспанії

Збірна України з футзалу дала бій іменитим португальцям, однак не встояла у перестрілці у заключному матчі групового етапу Чемпіонату Європи 2018.

Це був бій єдиних фіналістів Євро у минулому, які жодного разу не виграли турнір. Україна зрівняла рахунок, програючи 0:2, однак потім Португалія взяла своє і завоювала перше місце у нашій групі.

Збірна України завдяки перемозі над Румунією виходить у чвертьфінал Євро-2018 з другого місця.

Суперником команди Косенка стане Іспанія, яка переграла у неділю Азербайджан з рахунком 1:0 у матчі за перше місце в групі D. Збірна України протистоятиме піренейцям в 1/4 фіналу у вівторок, 6 лютого, о 22:00 за Києвом.

Футзал, Євро-2018. Група C

Україна – Португалія – 3:5

Голи: Разуванов, 29, Королишин, 32, Шотурма, 40 – Коелью, 3, Бріто, 13, Педру, 34, Мігел, 36, Рікардінью, 37