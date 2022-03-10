"Сьогодні разом з легендою української спортивної журналістики Валентином Щербачовим та побратимами Олегом Пастущиним та Олегом Романовичем зняли футболки Анатолія Тимощука зі стенду у Музеї Футболу, свого часу заснованого спільно з Василем Романовичем.

"Щодня ти вбиваєш українських дітей": екс-дружина знищила Тимощука за ігнорування війни росіян проти України

Прикро й соромно за чоловіка, який стільки разів виводив збірну України на міжнародні матчі, а тепер продовжує працювати у країні, яка ганебно, боягузливо і підло вбиває наших жінок та дітей, виконуючи накази звихненого ідіота путлера, а ти, Толіку, ні пари з уст про ці безчинства проти свого народу не вимовиш. Ганьба, Тимощуку! Українці пишаються своєю нацією, бо ми вільні й сильні! А ти зараз не гідний називатися українцем!" – написав Гливинський у Facebook.

Нагадаємо, багато українських годувальників "прозріли" і розірвали контракти з російськими клубами, але Тимощук продовжує вірно виконувати роль раба окупантів.

Росія напала на Україну: Челсі перетворюється у сміття, Барселоні пропонують зіграти з Динамо або Шахтарем (LIVE)