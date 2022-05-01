"Спочатку в мене була надія, що до людей у Росії можна достукатись, закликати їх допомогти. Ми писали: "Росіє, виходь на мітинги". Але потім ти розумієш, що там усі якісь зомбі. Взагалі твою точку зору не сприймають.

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Мені деякі російські гравчині таку нісенітницю писали, я посилала їх відверто. Запитували, чи треба нам гуманітарну допомогу передати. Я казала, що нам треба, аби вони вийшли на вулицю та повідкривали свої роти.

Тренерка моя, з якою я п'ять років працювала (Тетяна виступала в чемпіонаті Росії в складі Кубаночки протягом 2010-2014 років – прим.), від чого мені тепер ще гірше стає, коли я про це думаю, виставила в себе пост з їхньою свастикою, літерою "Z", і написала: "Своих не бросаем". Я просто не змогла пройти повз, я їй написала: "Ви взагалі розумієте, що в Україні відбувається?" Вона мені відповіла: "Знаєш, Таню, війна – це завжди страшно".

Авжеж, вона може це написати, бо вона все це не бачила на власні очі. Їм узагалі всім все одно. Це не в них над головами літають бомби. Це не їхніх дітей убивають. Я її заблокувала", – цитує Романенко Суспільне Спорт.

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