"Сначала у меня была надежда, что до людей в России можно достучаться, призвать их помочь. Мы писали: "Россия, выходи на митинги". Но потом ты понимаешь, что там все какие-то зомби. Вообще твою точку зрения не воспринимают.

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Мне некоторые русские игроки такую ​​чушь писали, я посылала их откровенно. Спрашивали, нужно ли нам гуманитарную помощь передать. Я говорила, что нам нужно, чтобы они вышли на улицу и открыли свои роты.

Тренер моя, с которой я пять лет работала (Татьяна выступала в чемпионате России в составе Кубаночки в течение 2010-2014 годов – прим .), от чего мне теперь еще хуже становится, когда я об этом думаю, выставила у себя пост с их свастикой, буквой "Z", и написала: "Своих не бросаем". Я просто не смогла пройти мимо, я ей написала: "Вы вообще понимаете, что происходит в Украине?" Она мне ответила: "Знаешь, Таня, война – это всегда страшно".

Конечно, она может это написать, потому что она все это не видела своими глазами. Им вообще всем все равно. Это не у них над головами летают бомбы. Это не их убивают детей. Я ее заблокировала", – цитирует Романенко Суспільне Спорт.