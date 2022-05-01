"Моя думка, з того, що я бачив, наступна: гравці Динамо зараз підготовлені краще, ніж футболісти Шахтаря. Хоча знову ж таки, це благодійні матчі, а в нас поєдинок за вихід на чемпіонат світу – це небо і земля. Наскільки ми можемо судити по цих матчах – дуже складно сказати.

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Інформація, яку ми повинні черпати з цих поєдинків, – зовсім інша, аніж просто фізична підготовка. Як людина встигає не фізично, а те, як вона думає: прочитати момент, зрозуміти, що ми хочемо награвати проти своїх суперників. Ось найголовніше, що ми маємо зробити.

А те, що Динамо та Шахтар тренуються і мають певну підготовку, – дуже їм дякую за це. Для збірної це великий плюс", – сказав Кампомар у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, нині обидві команди проводять товариські матчі в Європі в рамках благодійного турне. Збірна України зіграє свій поєдинок кваліфікації плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії 1 червня.

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