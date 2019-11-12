Футболістам збірної Англії заборонено спілкуватися з журналістами

Полум’я конфлікту між гравцями збірної Англії продовжує завдавати опіків – тепер жертвами стали журналісти та уболівальники, які не побачать своїх улюбленців на традиційній прес-конференції.

Передматчева прес-конференція напередодні матчу відбірного турніру Євро-2020 між Англією та Чорногорією пройде без англійських футболістів, повідомляє The Sun. Гравцям заборонили спілкуватись з пресою у зв’язку з конфліктом, який виник між Джо Гомесом (Ліверпуль) та Рахімом Стерлінгом (Манчестер Сіті).

Саутгейт: Відлучення Стерлінга було ухвалене всіма гравцями збірної Англії

Нагадаємо, у матчі 12-го туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Сіті (3:1) вищезгадані гравці жорстко зіштовхнулись в одному з моментів. З’ясовувати стосунки футболісти продовжили у таборі національної збірної і словесна перепалка мало не переросла у бійку, яку вчасно спинили інші гравці "трьох левів". Як наслідок, винним у конфлікті було визнано Стерлінга і тренер збірної Гарет Саутгейт відрахував нападника з команди.

До слова, матч проти Чорногорії відбудеться 14 листопада на стадіоні Уемблі.

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