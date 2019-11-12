Футболистам сборной Англии запрещено общаться с журналистами

Пламя конфликта между игроками сборной Англии продолжает наносить ожоги – теперь жертвами стали журналисты и болельщики, которые не увидят своих любимцев на традиционной пресс-конференции.

Предматчевая пресс-конференция накануне матча отборочного турнира Евро-2020 между Англией и Черногорией пройдет без английских футболистов, сообщает The Sun. Игрокам запретили общаться с прессой в связи с конфликтом, который возник между Джо Гомесом (Ливерпуль) и Рахимом Стерлингом (Манчестер Сити).

Саутгейт: Отстранение Стерлинга было согласовано со всеми игроками сборной Англии

Напомним, в матче 12-го тура АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Сити (3:1) вышеупомянутые игроки жестко столкнулись в одном из моментов. Выяснять отношения футболисты продолжили в лагере национальной сборной и словесная перепалка чуть не переросла в драку, которую вовремя остановили другие игроки "трех львов". Как следствие, виновным в конфликте признали Стерлинга и тренер сборной Гарет Саутгейт отчислил нападающего из команды.

К слову, матч против Черногории состоится 14 ноября на стадионе Уэмбли.

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