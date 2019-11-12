toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТАЙСОН ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЕВРО-2020

Футболистам сборной Англии запрещено общаться с журналистами

17:26 44 Читати українською
Футболистам сборной Англии запрещено общаться с журналистами
Сборная Англии / Фото из открытых источников

Пламя конфликта между игроками сборной Англии продолжает наносить ожоги – теперь жертвами стали журналисты и болельщики, которые не увидят своих любимцев на традиционной пресс-конференции.

 

Предматчевая пресс-конференция накануне матча отборочного турнира Евро-2020 между Англией и Черногорией пройдет без английских футболистов, сообщает The Sun. Игрокам запретили общаться с прессой в связи с конфликтом, который возник между Джо Гомесом (Ливерпуль) и Рахимом Стерлингом (Манчестер Сити).

Саутгейт: Отстранение Стерлинга было согласовано со всеми игроками сборной Англии

Напомним, в матче 12-го тура АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Сити (3:1) вышеупомянутые игроки жестко столкнулись в одном из моментов. Выяснять отношения футболисты продолжили в лагере национальной сборной и словесная перепалка чуть не переросла в драку, которую вовремя остановили другие игроки "трех львов". Как следствие, виновным в конфликте признали Стерлинга и тренер сборной Гарет Саутгейт отчислил нападающего из команды.

К слову, матч против Черногории состоится 14 ноября на стадионе Уэмбли.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду

blog_ava
"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний
15:00
1061
Теги
Черногория Черногория Англия Англия Джо Гомес Джо Гомес Евро-2020 Англия - Черногория Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
2
час
:
24
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук