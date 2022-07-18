Напередодні авто, в якому перебував француз, зупинила поліція. Футболіста попросили вийти на вулицю й почали обшукувати. Процес зняли камери відеореєстраторів у автомобілях, які зупинилися позаду.

Мілан виграв товариський турнір – суперник показав, як виглядатиме футбол майбутнього для уболівальників

Зрештою, з'ясувалося, що Бакайоко затримали помилково. Навіть офіцер поліції був шокований, коли дізнався, кого насправді обшукує.

Нагадаємо, минулого літа Тьємуе Бакайоко вдруге перебрався в Мілан, права на нього досі належать Челсі. Француз не зміг стати важливим гравцем у чемпіонській команді Стефано Піолі, але попросив клуб не розривати орендну угоду достроково.