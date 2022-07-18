Накануне автомобиль, в котором находился француз, остановила полиция. Футболиста попросили выйти на улицу и начали обыскивать. Процесс засняли камер видеорегистраторов в остановившихся позади автомобилях.

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Наконец, выяснилось, что Бакайоко был задержан ошибочно. Даже офицер полиции был в шоке, когда узнал, кого на самом деле обыскивает.

Напомним, прошлым летом Тьемуэ Бакайоко во второй раз перебрался в Милан, права на него до сих пор принадлежат Челси. Француз не смог стать важным игроком в чемпионской команде Стефано Пиоли, но попросил клуб не расторгать арендное соглашение досрочно.