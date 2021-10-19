Неназваний 20-річний футболіст звернувся у поліцію через крадіжку автомобіля, але натомість сам був затриманий, повідомляє RMC Sport.

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Постраждалий заявив, що авто викрали три жінки. Водночас одна з неповнолітніх дівчат намагалася продати його машину. Але потенційний покупець відібрав автомобіль і погрожував їй. Дівчина пішла в поліцію і розповіла про інцидент.

За її словами, футболіст Німа заплатив їй, а також ще одній неповнолітній та іншій дорослій дівчині за секс. Через необхідність перебувати у відділу поліції гравець у понеділок пропустив матч Ліги 2, у якому Нім поступився Аяччо (0:2).

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