Неназванный 20-летний футболист обратился в полицию из-за кражи автомобиля, но сам был задержан, сообщает RMC Sport.

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Пострадавший заявил, что авто угнали три женщины. В то же время одна из несовершеннолетних девушек пыталась продать его машину. Но потенциальный покупатель отобрал автомобиль и угрожал ей. Девушка пошла в полицию и рассказала об инциденте.

По ее словам, футболист Нима заплатил ей, а также еще одной несовершеннолетней и другой взрослой девушке за секс. Из-за необходимости находиться в участке полиции игрок в понедельник пропустил матч Лиги 2, в котором Ним уступил Аяччо (0:2).

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