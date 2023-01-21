23-річного італійця арештували у п'ятницю в Мілані за підозрою у зґвалтуванні, інформує Ansa. Зараз футболіст перебуває під домашнім арештом.

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Лукареллі звинувачують у сексуальному насильстві над американською студенткою, це нібито відбулось торік у березні. Разом з захисником арештували і його друга, ім'я якого не називається.

До слова, Маттіа є сином Крістіано Лукареллі, який виступав за Шахтар протягом 2007-2008 років і награв 21 поєдинок, забивши 8 м'ячів. Ім'я екс-гравець донеччан зробив собі саме в Італії, де награв понад 450 поєдинків. У сезоні 2004/05 Крістіано навіть ставав найкращим бомбардиром Серії А у складі Ліворно.

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