Інцидент трапився понад рік тому. Тоді ще футболіст молодіжної команди Роми обманом заволодів інтимним відео за участю потерпілої й розповсюдив його серед одноклубників, повідомляє La Reppublica.

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Хлопець попросив у 30-річної працівниці клубу мобільний телефон, щоб нібито зателефонувати своєму агенту. Натомість він знайшов у галереї пристрою приватне інтимне відео й переслав собі. У підсумку відео розповсюдили настільки, що його побачили майже всі в римському клубі.

Керівництво Роми ухвалило рішення звільнити дівчину, яка 10 років працювала в клубі. Мовляв, виникли умови, які унеможливлюють комфортне продовження співпраці для всіх сторін. При цьому гравець, який викрав відео, уник покарання. Ім'я наразі невідоме, але італійська преса пише, що цей футболіст уже встиг дебютувати в Серії А. Дівчина налаштована подати в суд.