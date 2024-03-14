Инцидент произошел более года назад. Тогда еще футболист молодежной команды Ромы обманом завладел интимным видео с участием потерпевшей и распространил его среди одноклубников, сообщает La Reppublica.

Звезду Ливерпуля уже год преследует одержимая фанатка – женщина ворвалась в дом футболиста, жаждущая секса

Парень попросил у 30-летней работницы клуба мобильный телефон, чтобы якобы позвонить своему агенту. Вместо этого он нашел в галерее устройства частное интимное видео и переслал себе. В итоге видео распространили настолько, что его увидели почти все в римском клубе.

Руководство Ромы приняло решение уволить девушку, которая 10 лет работала в клубе. Мол, возникли условия, которые делают невозможным комфортное продолжение сотрудничества для всех сторон. При этом игрок, который похитил видео, избежал наказания. Имя пока неизвестно, но итальянская пресса пишет, что этот футболист уже успел дебютировать в Серии А.