"Футбол мій, але клуб не мій", – Мілевський про можливість переходу в Шахтар

Екс-форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський, який нещодавно став чемпіоном у складі брестського Динамо, поміркував над потенційним трансфером в донецький Шахтар.

"Та ні, Шахтар мені подобається навіть зараз, сама гра. Подобалося, як бразильці грали раніше проти нас у короткий пас. Коли ще був Фернандінью... Футбол (у Шахтаря – прим.) мій, але клуб – не мій. Емблема інша. Тому що я – динамівець. Ось з таких ось років. Так що тут не може бути іншої відповіді.

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Леоненко радив Рінату Ахметову купити мене? Євгенович багато чого говорить. Як на Леона можна ображатися? Я на нього ніколи не ображався, просто не сприймав його слова всерйоз. А що мені? Я в Динамо Київ граю, а Євгенович там когось обговорює. Нехай ловить хайп, нехай увагу на нього звертають, нехай когось обговорює. Мені не до нього було, я собі спокійно грав в футбол. Мені що, звертати увагу на нього?" – сказав Мілевський в програмі Вацко LIVE.

Нагадаємо, Мілевський виступав за першу команду київського Динамо з 2002 по 2013 рік.

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