"Футбол мой, но клуб не мой", – Милевский о возможности перехода в Шахтер

Экс-форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский, который недавно стал чемпионом в составе брестского Динамо, порассуждал над потенциальным трансфером в донецкий Шахтер.

"Да нет, Шахтер мне нравится даже сейчас, сама игра. Нравилось, как бразильцы играли раньше против нас в короткий пас. Когда еще был Фернандиньо... Футбол (у Шахтера – прим.) мой, но клуб – не мой. Эмблема другая . Потому что я – динамовец. Вот с таких вот лет. Так что здесь не может быть другого ответа.

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Леоненко советовал Ринату Ахметову купить меня? Евгеньевич многое говорит. Как на Леона можно обижаться? Я на него никогда не обижался, просто не воспринимал его слова всерьез. А что мне? Я в Динамо Киев играю, а Евгеньевич там кого-то обсуждает. Пусть ловит хайп, пусть на него внимание обращают, пусть кого-то обсуждает. Мне не до него было, я спокойно играл в футбол. Мне что, обращать внимание на него?" – сказал Милевский в программе Вацко LIVE.

Напомним, Милевский выступал за первую команду киевского Динамо с 2002 по 2013 год.

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