У минулому турі лондонці відвантажили 7 "сухих" голів Редінгу, а вчора був битий Брістоль Сіті з рахунком 6:2.

Фулхем вдруге у сезоні виграв з рахунком 7:0 – Англія не бачила такого 125 років

Цікаво, що Фулхем двічі поступався у рахунку, проте легко знайшов сили на камбек. Алєксандар Мітровіч відзначився хет-триком, Нескенс Кебано дублем, ще один гол додав Фабіу Карвалью. Підопічні Марку Сілви у поточному сезоні вже мають колекцію розгромів з різноманітними рахунками – 7:0, 6:2, 5:1, 4:0.

Перемога дозволила Фулхему вискочити на перше місце Чемпіоншипу, оскільки Борнмут в цьому турі програв. Не дивно, що у лондонців з відривом найкраща різниця м'ячів – 64:21 у 25 матчах.

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