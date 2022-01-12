У гостьовому матчі 25 туру Чемпіоншипу підопічні Марку Сілви розчавили Редінг з рахунком 7:0. Дублями відзначились Мітровіч та Вілсон, ще по голу додали Тете, Кебано і Адарабьойо.

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Для Фулхема це вже друга гостьова перемога з рахунком 7:0 у поточному сезоні. Раніше лондонці не залишили мокрого місця від Блекберна. Востаннє професіональний футбол Англії бачив таку результативність у сезоні 1895/96 – тоді суперників на чужому полі трощив Ліверпуль.

Додамо, що зараз Фулхем йде на другій сходинці турнірної таблиці, яка гарантує прямий вихід в АПЛ.

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