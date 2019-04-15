Фрозіноне – Інтер – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Міланський Інтер легко переграв Фрозіноне в матчі 32-го туру італійської Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

"Нерадзуррі" забили два м'ячі до перерви зусиллями Раджі Наінгголана та Івана Перішіча.

Інтер переміг Фрозіноне, К'єво після поразки від Наполі вилетів з еліти: 32-й тур Серії А, матчі неділі

Спочатку бельгієць відгукнувся на подачу Д'Амброзіо й головою відправив м'яч у кут воріт, а потім хорват впевнено реалізував одинадцятиметровий. У другій половині команди обмінялися голами: на м'яч фрозінонця Кассати в середині тайму Інтер відповів забитим м'ячем Матіаса Весіно, якому класно асистував Ікарді, в доданий арбітром часом.