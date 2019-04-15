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Фрозіноне – Інтер – 1:3 – відео голів та огляд матчу

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Фрозіноне – Інтер – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Перішіч та Ікарді / ФК Інтер

Міланський Інтер легко переграв Фрозіноне в матчі 32-го туру італійської Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

62’ Франческо Кассата
 
Раджа Наінгголан 19’
Іван Перішіч 37’
Матіас Весіно 90+3’
19’ Раджа Наінгголан
37’ Іван Перішіч
62’ Франческо Кассата
90+3’ Матіас Весіно

"Нерадзуррі" забили два м'ячі до перерви зусиллями Раджі Наінгголана та Івана Перішіча.

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Спочатку бельгієць відгукнувся на подачу Д'Амброзіо й головою відправив м'яч у кут воріт, а потім хорват впевнено реалізував одинадцятиметровий. У другій половині команди обмінялися голами: на м'яч фрозінонця Кассати в середині тайму Інтер відповів забитим м'ячем Матіаса Весіно, якому класно асистував Ікарді, в доданий арбітром часом.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Інтер Інтер Італія Фрозіноне Фрозіноне Відеоновини Фрозіноне - Інтер
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