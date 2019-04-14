Торіно розійшовся миром з Кальярі: 32 тур Серії А, матчі неділі

У 32 турі Серії А Кальярі на виїзді розписав бойову нічию з Торіно. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 32-й тур

Торіно – Кальярі – 1:1

Голи: Дзадза, 52 – Паволетті, 78

Вилучення: Дзадза, 74 – Пеллегріні, 83, Барелла, 96

Сампдорія – Дженоа – матч розпочнеться о 16:00

Сассуоло – Парма – матч розпочнеться о 16:00

Фіорентина – Болонья – матч розпочнеться о 16:00

К’єво – Наполі – матч розпочнеться о 19:00

Фрозіноне – Інтер – матч розпочнеться о 21:30

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В рамках 32-го туру чемпіонату Італії Торіно приймав Кальярі. Туринці дещо несподівано опинились серед претендентів на те, аби представляти Італію у Лізі чемпіонів (адже від 4 місця їх відділяло лише 6 очок і матч в запасі). Натомість "острів’яни", які практично зняли питання про виживання, не збирались відбувати номер на полі. Перший тайм запам’ятався впертою, а іноді надто грубою боротьбою, що увінчалось п’ятьма жовтими картками. На 52-й хвилині Торіно зусиллями Сімоне Дзадза вийшов вперед. На 74-й автора голу було вилучено за атаку на суперника, а вже за 4 хвилини Кальярі відновив "статус кво". На 83-й хвилині суддя зрівняв склади команд, показавши другу жовту картку Пеллегріні. На шостій доданій хвилині Кальярі залишився у меншості, але через брак часу Торіно не зміг скористатись цією перевагою.

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