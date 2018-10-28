Фрозіноне – Емполі – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Фрозіноне зіграв внічию з Емполі в 9-му Серії А. Дивіться відео голів матчу Фрозіноне – Емполі на сайті "Футбол 24".

Матч двох аутсайдерів не обіцяв видовищної гри, проте команди приємно здивували вболівальників. Рахунок відкрив Сільвестре на 8 хвилині, вразивши власні ворота. Зайч до перерви зрівняв рахунок, а одразу по перерві Сільвестре відзначився вдруге, тепер вже у потрібні ворота.

Фрозіноне та Емполі не виявили сильнішого у надрезультативному матчі: 9 тур Серії А, матчі неділі

Далі за справу взявся Чіофані, який спочатку реалізував пенальті, а трохи згодом оформив дубль. Проте Емполі зумів вирвати нічию завдяки голу Учана.

Ця результативна нічия все одно залишає і Емполі і Фрозіноне в зоні вильоту з 6 та 2 очками відповідно.

Чемпіонат Італії 2018/19, 9 тур

Фрозіноне – Емполі – 3:3

Голи: Сільвестре, 8, (аг), Чіофані, 52 (пен), 63 – Зайч, 32, Сільвестре, 48, Учан, 79