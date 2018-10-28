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Фрозіноне – Емполі – 3:3 – відео голів та огляд матчу

21 жовтня 17:59 94 Читать на русском
Фрозіноне – Емполі – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Фрозіноне – Емполі – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Фрозіноне зіграв внічию з Емполі в 9-му Серії А. Дивіться відео голів матчу Фрозіноне – Емполі на сайті "Футбол 24".

Матч двох аутсайдерів не обіцяв видовищної гри, проте команди приємно здивували вболівальників. Рахунок відкрив Сільвестре на 8 хвилині, вразивши власні ворота. Зайч до перерви зрівняв рахунок, а одразу по перерві Сільвестре відзначився вдруге, тепер вже у потрібні ворота.

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Далі за справу взявся Чіофані, який спочатку реалізував пенальті, а трохи згодом оформив дубль. Проте Емполі зумів вирвати нічию завдяки голу Учана.

Ця результативна нічия все одно залишає і Емполі і Фрозіноне в зоні вильоту з 6 та 2 очками відповідно.

Чемпіонат Італії 2018/19, 9 тур

Фрозіноне – Емполі – 3:3

Голи: Сільвестре, 8, (аг), Чіофані, 52 (пен), 63 – Зайч, 32, Сільвестре, 48, Учан, 79

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія9 турКомунале Матуза (Фрозіноне)

Фрозіноне - Емполі: Неділя 21 жовтня 2018

Фрозіноне
Матч завершено
3 : 3
Емполі
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