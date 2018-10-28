Фіорентина не змогла обіграти Кальярі: 9 тур Серії А, матчі неділі

В матчі 9 туру Серії А Фрозіноне та Емполі розійшлись результативною нічиєю, Торіно втратив перемогу над Болоньєю, Лаціо на останніх хвилинах здолав Парму, Фіорентина та Кальярі розписали нічию.

Матч двох аутсайдерів не обіцяв видовищної гри, проте команди приємно здивували вболівальників. Рахунок відкрив Сільвестре на 8 хвилині, проте забив він у власні ворота. Зайч до перерви зрівняв рахунок, а одразу по перерві Сільвестре відзначився вдруге, тепер вже у потрібні ворота. Тут за справу взявся Чіофані, який спочатку реалізував пенальті, а трохи згодом оформив дубль. Проте Емполі зумів вирвати нічию завдяки голу Учана.

Торіно не зумів здолати Болонью. Рахунок відкрив Фальке на 14 хвилині, а в другому таймі він асистував Базеллі. Сантандер скоротив відставання через 5 хвилин, а Калабрезі на 77 хвилині врятував нічию для господарів.

Аталанта на виїзді розтрощила К'єво. Хет-трик Ілічіча і голи Де Рона та Госенса не залишили шансів веронцям на позитивний результат. Бірса наприкінці матчу реалізував пенальті і трохи скоротив відставання.

Лаціо на останніх хвилинах здолав Парму. Римляни переважали протягом усього матчу, проте забити вдалось аж на 81 хвилині, Іммобіле реалізував пенальті. А в компенсований час Корреа зробив перевагу "орлів" більш переконливою.

Фіорентина не змогла втримати перемогу над Кальярі. Моментів в команд було небагато, більшість боротьби точилась в центрі поля. Рахунок відкрив Верету ударом з пенальті в другому таймі, однак Паволетті через 10 хвилин зрівняв рахунок.

Ця результативна нічия все одно залишає і Емполі і Фрозіноне в зоні вильоту з 6 та 2 очками відповідно. Аталанта завдяки своїй перемозі набрала 9 очок, К'єво продовжує знаходитись на самому дні турнірної таблиці. Лаціо обіграв Парму, набрав 18 очок і обігнав Інтер в гонці за 3 місце, але "чорно-сині" сьогодні зіграють в міланському дербі, а Парма з 13 пунктами розташувалась на 10 позиції. Торіно з такою ж кількістю очок розташувався на сходинку вище, а Болонья з 8 пунктами залишилась на 17 позиції. Фіорентина набрала 14 очок і піднялась на 5 місце, Кальярі з 10 пунктами залишився на 14 позиції.

Чемпіонат Італії 2018/19, 9 тур

Фрозіноне – Емполі – 3:3

Голи: Сільвестре, 8, (аг), Чіофані, 52 (пен), 63 – Зайч, 32, Сільвестре, 48, Учан, 79

Болонья – Торіно – 2:2

Голи: Сантандер, 59, Калабрезі, 77 – Фальке, 14, Базеллі, 54

К'єво – Аталанта – 1:5

Голи: Бірса, 84, (пен) – Де Рон, 25, Ілічіч, 28, 50, 52, Госенс, 72

Парма – Лаціо – 0:2

Голи: Іммобіле, 81, (пен), Корреа, 90+3

Фіорентина – Кальярі – 1:1

Голи: Верету, 60, (пен) – Паволетті, 70

Інтер – Мілан – початок матчу о 21:30