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Фрозиноне – Эмполи – 3:3 – видео голов и обзор матча

21 октября 17:59 31 Читати українською
Фрозиноне – Эмполи – 3:3 – видео голов и обзор матча
Фрозиноне – Эмполи – 3:3 – видео голов и обзор матча

Фрозиноне сыграл вничью с Эмполи в 9-м Серии А. Смотрите видео голов матча Фрозиноне – Эмполи на сайте "Футбол 24".

Матч двух аутсайдеров не обещал зрелищной игры, однако команды приятно удивили болельщиков. Счет открыл Сильвестре на 8 минуте, поразивший собственные ворота. Зайч до перерыва сравнял счет, а сразу после перерыва Сильвестре отличился во второй раз, теперь уже в нужные ворота.

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Дальше за дело взялся Чиофани,который сначала реализовал пенальти, а чуть позже оформил дубль. Однако Эмполи сумел вырвать ничью благодаря голу Учана.

Эта результативная ничья все равно оставляет и Эмполи, и Фрозиноне в зоне вылета из 6 и 2 очками соответственно.

Чемпионат Италии 2018/19, 9 тур

Фрозиноне – Эмполи – 3:3

Голы: Сильвестре, 8, (аг), Чиофани, 52 (пен), 63 – Зайч, 32, Сильвестре, 48, Учан, 79

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Италия9 турКомунале (Фрозиноне)

Фрозиноне - Эмполи: Воскресенье 21 октября 2018

Фрозиноне
Матч окончен
3 : 3
Эмполи
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