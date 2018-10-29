Фрозиноне – Эмполи – 3:3 – видео голов и обзор матча

Фрозиноне сыграл вничью с Эмполи в 9-м Серии А. Смотрите видео голов матча Фрозиноне – Эмполи на сайте "Футбол 24".

Матч двух аутсайдеров не обещал зрелищной игры, однако команды приятно удивили болельщиков. Счет открыл Сильвестре на 8 минуте, поразивший собственные ворота. Зайч до перерыва сравнял счет, а сразу после перерыва Сильвестре отличился во второй раз, теперь уже в нужные ворота.

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Дальше за дело взялся Чиофани,который сначала реализовал пенальти, а чуть позже оформил дубль. Однако Эмполи сумел вырвать ничью благодаря голу Учана.

Эта результативная ничья все равно оставляет и Эмполи, и Фрозиноне в зоне вылета из 6 и 2 очками соответственно.

Чемпионат Италии 2018/19, 9 тур

Фрозиноне – Эмполи – 3:3

Голы: Сильвестре, 8, (аг), Чиофани, 52 (пен), 63 – Зайч, 32, Сильвестре, 48, Учан, 79