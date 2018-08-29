Френкі де Йонг відмовився переходити в Барселону

Півзахисник Аякса Френкі Де Йонг залишиться в амстердамському клубі.

Молодий талант Аякса прийняв рішення залишитись в клубі, попри можливість перейти в Барселону, повідомляє видання NOS.

Раніше повідомлялось, що Де Йонг погодиться на перехід, якщо Аякс не потрапить у груповий етап в Ліги чемпіонів, проте амстердамський клуб в останньому кваліфікаційному раунді без супротиву вибив з розіграшу ЛЧ київське Динамо.

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"Може, колись я і приєднаюся до Барселони, але точно не в цьому сезоні. Я залишаюсь в Аяксі. Думаю, це буде успішний рік.

Я б хотів зустрітись із Барсою. У нас чудова команда, і ми заслужили виходу в груповий етап. Тепер ми збираємося перевірити, на що ми здатні в Лізі чемпіонів", – цитує Де Йонга видання NOS.

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