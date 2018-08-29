Фрэнки де Йонг отказался переходить в Барселону

Полузащитник Аякса Фрэнки Де Йонг останется в амстердамском клубе.

Молодой талант Аякса принял решение остаться в клубе, несмотря на возможность перейти в Барселону, сообщает издание NOS.

Ранее сообщалось, что Де Йонг согласится на переход, если Аякс не попадет в групповой этап в Лиги чемпионов, однако амстердамский клуб в последнем квалификационном раунде без сопротивления выбил из розыгрыша ЛЧ киевское Динамо.

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"Может, когда-то я и присоединюсь к Барселоне, но точно не в этом сезоне. Я остаюсь в Аяксе. Думаю, это будет успешный год.

Я бы хотел встретиться с Барсой. У нас замечательная команда, и мы заслужили выхода в групповой этап. Теперь мы собираемся проверить, на что мы способны в Лиге чемпионов", – цитирует Де Йонга издание NOS.

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