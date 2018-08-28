Аякс не обіграв Динамо при грі в одні ворота – другий рік поспіль провал у Лізі чемпіонів

Динамо Київ приймає Аякс у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – Аякс стартував о 22:00 за київським часом. У першій грі амстердамці впевнено переграли киян з рахунком 3:1. Відтак команді Хацкевича треба було забивати мінімум 2 голи і не пропускати жодного для виходу в груповий турнір ЛЧ.

Динамо – Аякс – нереалізований пенальті Тадіча

Динамо почало активніше. На 5-й хвилині ледь не спрацювала смертельна зв'язка: Циганков класно подав, Вербіч, замикав, але Онана витягнув з дев'ятки. А тим часом юний дебютант киян Супряга двічі за стартову десятихвилинку встиг забігти в офсайд. Бурда ж у двох моментах класно зіграв біля своїх воріт. Спочатку створив супернику офсайду пастку, а потім підкатом у своєму штрафному зупинив гострий прохід Зієша.

Динамо – Аякс: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів

А ось Кендзьора у простому епізоді привіз пенальті, потягнувши за футболку Де Лігта при стандарті. Тадіч змусив Київ радісно зітхнути, пробивши з 11-метрової позначки у стійку і не зумівши добити з льоту. В іншому моменті польський захисник ще й збивав Хунтелара, але тут уже Дамір Скоміна не наважився призначити пенальті. На 26-й Тадічу знову дали пробити без перешкод, однак і тут Душан не влучив у площину воріт. У схожій ситуації Хунтелар також схибив.

На 36-й хвилині Зієш з ван де Беєком розірвали захист киян, проте останній не поцілив у ворота з кількох метрів. Диво-порятунок Бойка не дозволив Хунтелару розстріляти сітку з меж воротарського. Аякс настільки домінував у першому таймі, що ставало аж страшно з кожною новою атакою і провалом контргри господарів.

На старті другого тайму Мазраві легко виграв верхову боротьбу – Бойко знову виручив у крутому стрибку. Вихід Гармаша замість Шепелєва не особливо змінив розстановку сил. На 55-й Зієш блискуче обвів стінку, але м'яч знову влучив у каркас воріт. ДИВОВИЖНИЙ фарт Динамо! Через 7 хвилин Гармаш відборовся з правого флангу, прострілив на Супрягу, який з кількох метрів не зумів проштрикнути м'яч у боротьбі з Де Лігтом і воротарем.

Аякс заспокоївся і гри майже не було до 81-ї. І тут Хунтелар розстрілює Бойка, але Денис ногами парирує. За мить ще один смертельний момент. Зієш і Хунтелар примудрились двічі поспіль не влучити у порожні ворота.

Грав в одні ворота, відскок української команди без відчуття радості. Динамо другий рік поспіль пролітає повз Лігу чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2018/19, плей-офф кваліфікації. Матч-відповідь

Динамо – Аякс – 0:0 (1:3 за сумою)