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Фред: Сульшер – наш учитель, він дуже важливий для Манчестер Юнайтед

19 лютого 23:59 119 Читать на русском
Фред: Сульшер – наш учитель, він дуже важливий для Манчестер Юнайтед
Сульшер та Фред / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред висловився про головного тренера манкуніанців Уле Гуннара Сульшера.

"Добре, що зараз нам приділяють пильну увагу, але є й інша сторона. На жаль, команда не виступає так, як могла б. МЮ хотів поборотися за лідерство з Ліверпулем, але ми нижче Челсі і Тоттенхема. Коли щось не виходить, логічно, що вболівальники будуть незадоволені. І ми повинні впоратися з цим. Фанати звикли бачити багато трофеїв через рівень МЮ.

Сульшер відреагував на критичні висловлювання Фреда про гравців Манчестер Юнайтед

Сульшер – наш учитель, який проробляє хорошу роботу. Він молодий і прогресує з кожним днем. Сульшер багато чому навчився і буде надалі зростати як тренер і як особистість.

Майбутнє тренера залежить від керівництва, у гравців немає повноважень приймати рішення щодо цього питання. Але він дуже хорошай і незвичайна людина, яка багато спілкується і завжди посміхається. День у день Сульшер чудовий, він дуже важливий для команди, оскільки був важливим гравцем в історії клубу", – сказав Фред в коментарі UOL.

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