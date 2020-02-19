Фред: Сульшер – наш учитель, он очень важен для Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред высказался о главном тренере манкунианцев Уле Гуннаре Сульшере.

"Хорошо, что сейчас нам уделяют пристальное внимание, но есть и другая сторона. К сожалению, команда не выступает так, как могла бы. МЮ хотел побороться за лидерство с Ливерпулем, но мы ниже Челси и Тоттенхэма. Если что-то не получается, логично, что болельщики будут недовольны. И мы должны справиться с этим. Фанаты привыкли видеть много трофеев из-за уровня МЮ.

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Сульшер – наш учитель, который проделывает хорошую работу. Он молодой и прогрессирует с каждым днем. Сульшер многому научился и будет в дальнейшем расти как тренер и как личность.

Будущее тренера зависит от руководства, у игроков нет полномочий принимать решения по этому вопросу. Но он очень хороший и необычный человек, который много общается и всегда улыбается. Изо дня в день Сульшер замечателен, он очень важен для команды, поскольку был важным игроком в истории клуба", – сказал Фред в комментарии UOL.

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