toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ ТОТТЕНХЭМ - РБ ЛЕЙПЦИГ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Фред: Сульшер – наш учитель, он очень важен для Манчестер Юнайтед

19 февраля 23:59 11 Читати українською
Фред: Сульшер – наш учитель, он очень важен для Манчестер Юнайтед
Сульшер и Фред / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред высказался о главном тренере манкунианцев Уле Гуннаре Сульшере.

"Хорошо, что сейчас нам уделяют пристальное внимание, но есть и другая сторона. К сожалению, команда не выступает так, как могла бы. МЮ хотел побороться за лидерство с Ливерпулем, но мы ниже Челси и Тоттенхэма. Если что-то не получается, логично, что болельщики будут недовольны. И мы должны справиться с этим. Фанаты привыкли видеть много трофеев из-за уровня МЮ.

Сульшер отреагировал на критические высказывания Фреда об игроках Манчестер Юнайтед

Сульшер – наш учитель, который проделывает хорошую работу. Он молодой и прогрессирует с каждым днем. Сульшер многому научился и будет в дальнейшем расти как тренер и как личность.

Будущее тренера зависит от руководства, у игроков нет полномочий принимать решения по этому вопросу. Но он очень хороший и необычный человек, который много общается и всегда улыбается. Изо дня в день Сульшер замечателен, он очень важен для команды, поскольку был важным игроком в истории клуба", – сказал Фред в комментарии UOL.

Челси – Манчестер Юнайтед: катастрофический нефарт "пенсионеров", звёздный час Магуайра и проблемы Лэмпарда с вратарями

blog_ava
Боруссия добыла победу над ПСЖ: тактическая победа Фавра, Неймар и Мбаппе оставляют Париж в игре, а Холанд бьёт рекорды
19 февраля
1588
Теги
Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Месси получил предложение от Лос-Анджелес Гэлакси
    Світ — 19 фев658 Месси получил предложение от Лос-Анджелес Гэлакси
19
час
:
25
мин
Шахтер
19:55
Бенфика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук