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Манчестер Юнайтед здобув контроверсійну перемогу над Челсі – VAR скасував два голи лондонців

17 лютого 23:59 940 Читать на русском
Манчестер Юнайтед здобув контроверсійну перемогу над Челсі – VAR скасував два голи лондонців
Челсі – Манчестер Юнайтед: звіт на матч АПЛ

Центральний матч 26-го туру АПЛ між Челсі та Манчестер Юнайтед завершився неоднозначною перемогою манкуніанців.

 
Антоні Марсьяль 45’
Харрі Магуайр 66’
45’ Антоні Марсьяль
66’ Харрі Магуайр

Манчестер Юнайтед після гучного бану Манчестер Сіті отримав шанс прорватися в Лігу чемпіонів з п'ятого місця, але для цього спочатку потрібно було піднятися хоча б сьоме. В разі перемоги над Челсі манкуніанці б не тільки виконали це завдання, а й зменшили б відстань від п'ятого Тотнема до двох очок. "Пенсіонери", в свою чергу, не збиралися підпускати конкурентів поближче (тим паче що бан Сіті цілком може виявитись умовним, і місць у ЛЧ буде лише чотири).

Поєдинок стартував на високих швидкостях з атаками в обидва боки. У перші десять хвилин рахунок міг змінитися мінімум двічі: так, на 6-й Джеймс змістився на лінію штрафного й потужно пробив у дальній нижній кут, а на 9-й з такої ж відстані Вілліан стріляв у дальній верхній – в обох випадках м'яч пролетів поруч з каркасом воріт. Після цього Фортуна несподівано відвернулася від Челсі, який на 13-й хвилині втратив через травму Канте, а на 22-й не випросив червону для Магуайра. Епізод став центральним для всіх англійських ЗМІ: Харрі впав у боротьбі з Батшуаї, впав на спину й зробив ледь помітний поштовх ногою в пах Міши – за аналогічні дії проти Рюдігера вилучали Сона, однак VAR вирішив, що тут ніякого фолу не було.

Лондонці розізлились не на жарт. На 23-й та 26-й хвилинах вони провели дві стрімкі атаки з передачами від краю штрафного під удар Батшуаї, однак в першому випадку нападник не влучив по м'ячу, а в іншому пробив поруч з лівою стійкою. МЮ огризнувся на 31-й потужним ударом Бруну Фернандеша з дистанції (над воротами), а на 37-й Марсьяль обігрався з Бруну на лівому фланзі, увірвався на край карного майданчика й вистрілив у дальній кут – поруч з каркасом!

І знову Челсі не пощастило. На 42-й хвилині Марсьяль ненароком влучив у голову Крістенсену, який довго сидів на газоні й покидав поле, тримаючись за ніс. Повернувшись на 45-й, він знову зіткнувся з Марсьялем, але цього разу Антоні забивав гол: Ван-Біссака накрутив на правому фланзі Вілліана, подав на лінію воротарського під замикання французу, а той випередив Крістенсена й пробив головою точно під дальню стійку – 0:1! Щоправда, вже на 45+3-й Батшуаї міг зрівняти рахунок, отримавши розрізну передачу від Педро, однак його удар з правого краю штрафного пройшов повз ворота.

По перерві Лемпарду довелося знімати з гри Крістенсена, якого змінив Зума. Челсі доволі прогнозовано пішов уперед на старті тайму, що ледь не вилилось у втрату переваги МЮ в рахунку – так, на 53-й хвилині постріл Маунта метрів з 20-ти Де Хеа перевів у стійку, а на 55-й захисники втрьої кидалися під удар Педро з мінімальної дистанції. Лондонці заробили кутовий, подачу з якого несподівано замкнув Зума – і знову Фортуна була проти господарів. VAR помітив, як Аспілікуета притримав Вільямса в момент подачі, тож гол було скасовано.

Невеличкий боржок доля віддала "пенсіонерам" на 63-й хвилині, коли Бруну Фернандеш хитрим ударом зі штрафного поцілив у ближню стійку. Втім, вже на 66-й Челсі був шокований другим голом: "дияволи" заробили кутовий, Фернандеш виконав подачу, а Магуайр замкнув головою – точно в правий нижній! На 70-й Харрі міг і третій покласти з кутового, але цього разу йому трішки забракло точності.

Лемпард кинув у бій Жиру, який на 73-й хвилині своєчасним пасом п'яткою з-під захисника вивів Ковачіча сам на сам з Де Хеа, однак прямо перед ударом м'яч з-під ніг Матео у шаленому підкаті вибив Байлі. На 77-й Олів'є забив сам, замкнувши передачу Маунта з глибини на лінію воротарського, однак доля продовжила знущатися над господарями – VAR порахував офсайд по стопі француза, тому гол знову скасували.

В останні 10 хвилин Челсі не полишав спроб хоча б розмочити рахунок, однак захисники МЮ відважно кидалися під усі удари (тим паче що їх було не так і багато). Коли ж і вони не рятували, за гостей грала стійка – як на 89-й хвилині після пострілу Маунта зі штрафного метрів з 24-х. Лондонці так відкрилися, що ледь не пропустили втретє на 90+2-й хвилині після виходу Ігало сам на сам з Кабальєро. Зрештою, фінальний свисток зафіксував суху перемогу "червоних дияволів".

Манкуніанці набрали 38 очок і піднялися на сьому позицію в турнірній таблиці АПЛ, в той час як Челсі залишився четвертим з 41 заліковим балом у активі.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Челсі Челсі Челсі - Манчестер Юнайтед
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