Манчестер Юнайтед здобув контроверсійну перемогу над Челсі – VAR скасував два голи лондонців

Центральний матч 26-го туру АПЛ між Челсі та Манчестер Юнайтед завершився неоднозначною перемогою манкуніанців.

Манчестер Юнайтед після гучного бану Манчестер Сіті отримав шанс прорватися в Лігу чемпіонів з п'ятого місця, але для цього спочатку потрібно було піднятися хоча б сьоме. В разі перемоги над Челсі манкуніанці б не тільки виконали це завдання, а й зменшили б відстань від п'ятого Тотнема до двох очок. "Пенсіонери", в свою чергу, не збиралися підпускати конкурентів поближче (тим паче що бан Сіті цілком може виявитись умовним, і місць у ЛЧ буде лише чотири).

Поєдинок стартував на високих швидкостях з атаками в обидва боки. У перші десять хвилин рахунок міг змінитися мінімум двічі: так, на 6-й Джеймс змістився на лінію штрафного й потужно пробив у дальній нижній кут, а на 9-й з такої ж відстані Вілліан стріляв у дальній верхній – в обох випадках м'яч пролетів поруч з каркасом воріт. Після цього Фортуна несподівано відвернулася від Челсі, який на 13-й хвилині втратив через травму Канте, а на 22-й не випросив червону для Магуайра. Епізод став центральним для всіх англійських ЗМІ: Харрі впав у боротьбі з Батшуаї, впав на спину й зробив ледь помітний поштовх ногою в пах Міши – за аналогічні дії проти Рюдігера вилучали Сона, однак VAR вирішив, що тут ніякого фолу не було.

Лондонці розізлились не на жарт. На 23-й та 26-й хвилинах вони провели дві стрімкі атаки з передачами від краю штрафного під удар Батшуаї, однак в першому випадку нападник не влучив по м'ячу, а в іншому пробив поруч з лівою стійкою. МЮ огризнувся на 31-й потужним ударом Бруну Фернандеша з дистанції (над воротами), а на 37-й Марсьяль обігрався з Бруну на лівому фланзі, увірвався на край карного майданчика й вистрілив у дальній кут – поруч з каркасом!

І знову Челсі не пощастило. На 42-й хвилині Марсьяль ненароком влучив у голову Крістенсену, який довго сидів на газоні й покидав поле, тримаючись за ніс. Повернувшись на 45-й, він знову зіткнувся з Марсьялем, але цього разу Антоні забивав гол: Ван-Біссака накрутив на правому фланзі Вілліана, подав на лінію воротарського під замикання французу, а той випередив Крістенсена й пробив головою точно під дальню стійку – 0:1! Щоправда, вже на 45+3-й Батшуаї міг зрівняти рахунок, отримавши розрізну передачу від Педро, однак його удар з правого краю штрафного пройшов повз ворота.

По перерві Лемпарду довелося знімати з гри Крістенсена, якого змінив Зума. Челсі доволі прогнозовано пішов уперед на старті тайму, що ледь не вилилось у втрату переваги МЮ в рахунку – так, на 53-й хвилині постріл Маунта метрів з 20-ти Де Хеа перевів у стійку, а на 55-й захисники втрьої кидалися під удар Педро з мінімальної дистанції. Лондонці заробили кутовий, подачу з якого несподівано замкнув Зума – і знову Фортуна була проти господарів. VAR помітив, як Аспілікуета притримав Вільямса в момент подачі, тож гол було скасовано.

Невеличкий боржок доля віддала "пенсіонерам" на 63-й хвилині, коли Бруну Фернандеш хитрим ударом зі штрафного поцілив у ближню стійку. Втім, вже на 66-й Челсі був шокований другим голом: "дияволи" заробили кутовий, Фернандеш виконав подачу, а Магуайр замкнув головою – точно в правий нижній! На 70-й Харрі міг і третій покласти з кутового, але цього разу йому трішки забракло точності.

Лемпард кинув у бій Жиру, який на 73-й хвилині своєчасним пасом п'яткою з-під захисника вивів Ковачіча сам на сам з Де Хеа, однак прямо перед ударом м'яч з-під ніг Матео у шаленому підкаті вибив Байлі. На 77-й Олів'є забив сам, замкнувши передачу Маунта з глибини на лінію воротарського, однак доля продовжила знущатися над господарями – VAR порахував офсайд по стопі француза, тому гол знову скасували.

В останні 10 хвилин Челсі не полишав спроб хоча б розмочити рахунок, однак захисники МЮ відважно кидалися під усі удари (тим паче що їх було не так і багато). Коли ж і вони не рятували, за гостей грала стійка – як на 89-й хвилині після пострілу Маунта зі штрафного метрів з 24-х. Лондонці так відкрилися, що ледь не пропустили втретє на 90+2-й хвилині після виходу Ігало сам на сам з Кабальєро. Зрештою, фінальний свисток зафіксував суху перемогу "червоних дияволів".

Манкуніанці набрали 38 очок і піднялися на сьому позицію в турнірній таблиці АПЛ, в той час як Челсі залишився четвертим з 41 заліковим балом у активі.