У матчі 3-го туру збірна Франції несподівано поступилась Тунісу (0:1), однак завдяки перемогам у перших двох зустрічах пробилась у плей-офф турніру в Катарі.

Бензема на ЧС-2022: відома дата повернення Каріма до тренувань

На 63-й хвилині поєдинку з "атласькими левами" на поле замість Рафаеля Варана вийшов Вілльям Саліба. Одноклубник Олександра Зінченка став 24-м футболістом, якого Дідьє Дешам використав протягом ЧС-2022. Таким чином "трикольорові" встановили рекорд турніру – до цього по 23 гравців у 2014 та 2018 роках залучали Туніс та Австралія відповідно.

До слова, у Франції є шанс покращити своє досягнення – в обоймі тренера залишився голкіпер Альфонс Ареоля. Форвард Карім Бензема, який не був виключений зі списку гравців збірної, наразі відновлюється після травми.

Нагадаємо, чемпіонат світу в Катарі став першим в історії, коли дозволяється викликати в збірну 26 гравців.

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