Франція де-факто забезпечила собі вихід у плей-офф з першого місця після перемог над Австралією і Данією. Лише власна поразка від Тунісу і надрезультативна звитяга “соккеруз” над скандинавами могли посунути "Ле Бльо" з вершини. Та у це не вірив і сам Дешам, провівши 7 змін у стартовому складі. Єдиний недоторканний гравець у всіх трьох іграх – Чуамені. На лаві запасних опинилися лідери – Мбаппе, Грізманн, Жиру, Рабйо, Упамекано і Льоріс. Камавінга дебютував на правому фланзі оборони.

Данія програла Австралії та стала головним розчаруванням ЧС-2022 – "соккеруз" сенсаційно в плей-офф

Туніс, якому потрібно було перемагати, виконав кілька небезпечних стандартів на перших хвилинах. Гандрі навіть ефектно "прошив" Манданда ударом головою, проте лайнсмен справедливо зафіксував офсайд. Хазрі картинно завалювався у боротьбі з Конате – рефері не повірив. У стартовій чверті команди не завдали жодного удару по воротах. Туніс трохи більше контролював м'яч, а резервісти Дешама просто звикали один до одного. Оператори показали Мбаппе, той поcміхався на усі 32, можливо, від безпорадності і своїх, і чужих.

Banquillazo... pero clasificados para octavos del Mundial.



pic.twitter.com/CuwKIQEPf2 — Relevo (@relevo) November 30, 2022

Фрацузи прокинулися лише на 25-й хвилині. Фофана у швидкій атаці розрізав оборону Тунісу своєчасною передачею на Комана, а той далеко відпустив м'яча. Зрештою кволий удар зірки Баварії заблокував захисник. Франція поступово перехопила ініціативу, проте момент Комана був радше виключенням з правил. "Ле Бльо" рідко загострювали, зловживаючи грою через ближнього. Африканці комбінували значно цікавіше. Швидко переходили центр поля і доводили власні атаки до логічного завершення. Найкращий шанс втратив Бен Сліман, який не зумів переграти Манданда ефектним ударом головою. Згодом вже Хазрі програв свою дуель легенді Марселя.

Камавінга некомфортно почувався на фланзі оборони. "Карфагенські орли" часто-густо навантажували саме його зону. Вже перед перервою футболіст Реала пропустив передачу за спину на Хазрі. Останній небезпечно стріляв на дальню, але ніхто не замкнув. У підсумку французи награли на 2 заблоковані удари за весь перший тайм. Туніс пробивав 4 рази, двічі у площину. Цікаво, що у старті команди Кадрі з'явилося більше гравців , які народилися у Франції (6), ніж у самому Тунісі.

#TUN 0-0 #FRA (HT)#TUNFRA #FIFAWorldCup #Qatar2022



Túnez se está enfrentando hoy a Francia con más jugadores titulares nacidos en Francia (6) que en la propia Túnez. También hay un jugador nacido en Dinamarca (Anis Ben Slimane), que es otro de los 4 integrantes de este grupo D — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 30, 2022

Чуамені неймовірно ризикував у дебюті другої половини. Хавбек Реала небезпечно стелився ззаду проти Хазрі, який перебував спиною до воріт Манданда. Від можливого пенальті французів врятував мінімальний дотик до м'яча. Туніс не збавляв оберти. Лаїдуні влупив над хрестоновиною з гострого кута, не помітивши відкритих партнерів.

Зрештою "карфагенські орли" заслужено вийшли вперед. Хазрі легко обікрав Фофана в центрі поля, пройшов до штрафного, проскочив Варана і відзначився більярдним ударом у ближній. Дешам відреагував потрійною заміною. Вийшли Мбаппе, Рабйо та Саліба. Останній сильно нервував і небезпечно обрізався перед власним штрафним. У вирішальний момент Чуамені вибив м'яч з-під ніг у Лаїдуні.

Стерильний контроль (63%) французів відверто набридав. Вихід Грізманна теж не приніс бажаного ефекту. "Маленького принца" накривали двоє вже у момент прийому. "Ле Бльо" не завдали жодного удару по воротах до появи Дембеле (80 хвилина). Вінгер Барси двічі перевірив Дамена з дистанції. Хороші моменти були у Мбаппе і Рабйо, Грізманн таки забив на 90+9. Після перегляду відеоповтору гол скасували через офсайд! Туніс вистояв, але після мінімальної перемоги Австралії над Данією покидає ЧС-2022. Французи фінішували першими, "соккеруз" – другими.