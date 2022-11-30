"Трехцветные" вписали свое имя в историю чемпионатов мира.

В матче 3-го тура сборная Франции неожиданно уступила Тунісу (0:1), однако благодаря победам в первых двух встречах пробилась в плей-офф турнира в Катаре.

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На 63-й минуте поединка с "атласскими львами" на поле вместо Рафаэля Варана вышел Вилльям Салиба. Одноклубник Александра Зинченко стал 24-м футболистом, которого Дидье Дешам использовал в течение ЧМ-2022. Таким образом, "трехцветные" установили рекорд турнира – до этого по 23 игрока в 2014 и 2018 годах привлекали Тунис и Австралия соответственно.

Кстати, у Франции есть шанс улучшить свое достижение – в обойме тренера остался голкипер Альфонс Ареоля. Форвард Карим Бензема, который не был исключен из списка игроков сборной, возобновляется после травмы.

Напомним, чемпионат мира в Катаре стал первым в истории, когда разрешается вызвать в сборную 26 игроков.

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