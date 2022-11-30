Данія програла Австралії та стала головним розчаруванням ЧС-2022 – "соккеруз" сенсаційно в плей-офф
Австралія обіграла Данію (1:0) у вирішальному матчі групи D на чемпіонаті світу. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".
Данію називали темною конячкою Мундіалю та пророкували їй далекий прохід. Всі залишалися під враженням від команди Каспера Юлманда, яка останні два роки демонструвала видовищний і ефективний футбол (півфінал Євро-2020, легкий вихід на ЧС-2022, чудові результати в Лізі націй). Однак на старті групового етапу в Катарі скандинави розчарували, набравши одне очко за матчі з Тунісом і Францією.
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І все одно все залишалося під контролем Данії – перемога над Австралією майже гарантувала вихід у плей-офф. У спробах щось змінити Юлманд перейшов на схему з 4 захисниками. Данія потужно розпочала: великими силами закріпилася на чужій половині, будувала фірмові атаки. Але комбінації дуже рідко завершувалися ударами. Найгостріший момент був у Єнсена – воротар витягнув м'яч з-під поперечини.
Такого темпу данцям вистачило на пів години. Потім Австралія вирівняла гру та відвела м'яч від власних воріт, а на початку другого тайму взагалі перехопила ініціативу. Данії знову не вистачило інтенсивності для реалізації свого ігрового плану. Не виходило нічого. "Соккеруз" накривали суперників, були швидшими в ключових епізодах і грамотно тримали позиційну оборону. Відчайдушні спроби врятуватися навісами також не спрацювали.
Австралія в підсумку навіть вирвала перемогу. Оперативна контратака: відбір на лінії власного штрафного, Макгрі з флангу кинув на хід Леккі, а той розхитав захисників і забив. Австралія набрала 6 очок і вийшла в плей-офф ЧС-2022 з другого місця групи. А це вже позитивна несподіванка, адже колектив Грема Арнольда вважався явним аутсайдером квартету. У паралельному матчі Туніс обіграв Францію, тому гол Леккі став ключовим.