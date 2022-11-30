Данію називали темною конячкою Мундіалю та пророкували їй далекий прохід. Всі залишалися під враженням від команди Каспера Юлманда, яка останні два роки демонструвала видовищний і ефективний футбол (півфінал Євро-2020, легкий вихід на ЧС-2022, чудові результати в Лізі націй). Однак на старті групового етапу в Катарі скандинави розчарували, набравши одне очко за матчі з Тунісом і Францією.

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І все одно все залишалося під контролем Данії – перемога над Австралією майже гарантувала вихід у плей-офф. У спробах щось змінити Юлманд перейшов на схему з 4 захисниками. Данія потужно розпочала: великими силами закріпилася на чужій половині, будувала фірмові атаки. Але комбінації дуже рідко завершувалися ударами. Найгостріший момент був у Єнсена – воротар витягнув м'яч з-під поперечини.

Такого темпу данцям вистачило на пів години. Потім Австралія вирівняла гру та відвела м'яч від власних воріт, а на початку другого тайму взагалі перехопила ініціативу. Данії знову не вистачило інтенсивності для реалізації свого ігрового плану. Не виходило нічого. "Соккеруз" накривали суперників, були швидшими в ключових епізодах і грамотно тримали позиційну оборону. Відчайдушні спроби врятуватися навісами також не спрацювали.

Австралія в підсумку навіть вирвала перемогу. Оперативна контратака: відбір на лінії власного штрафного, Макгрі з флангу кинув на хід Леккі, а той розхитав захисників і забив. Австралія набрала 6 очок і вийшла в плей-офф ЧС-2022 з другого місця групи. А це вже позитивна несподіванка, адже колектив Грема Арнольда вважався явним аутсайдером квартету. У паралельному матчі Туніс обіграв Францію, тому гол Леккі став ключовим.