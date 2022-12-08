Розв'язка ЧС-2022 стає все ближчою. Увесь світ спостерігає за багатим на сенсації турніром та з нетерпінням очікує побачити переможця, який підніме над головою омріяний золотий кубок.

Поволі наближається та мить, коли стане відомим переможець ЧС-2022, який найближчі 4 роки володітиме статусом найсильнішої команди світу. Футбол 24 разом із партнером HLIBNY DAR розмірковує, хто з учасників 1/4 фіналу має найбільше шансів привезти золотий кубок до своєї країни.

Бразилія

Команда, яка з початку турніру вважалася одним із претендентів на перемогу. Хлопці Тіте йдуть по турнірній дистанції доволі впевнено, демонструючи збалансованість та холодну націленість на результат.

На шляху Неймара та Ко стала Хорватія, якій на минулому Мундіалі вдалося пробитися аж до фіналу. Втім, навряд чи Бразилія збирається недооцінювати суперника та долати його виключно майстерністю. Уроки минулого були для селесао дуже болючими, тому навряд чи вони знову стануть на ті ж граблі. Тим паче, що у їхньому складі є достатньо виконавців, які можуть взяти на себе роль лідера, якщо Неймар випаде з гри. Надійний захист та смертоносна атака – це зброя нинішньої Бразилії незалежно від того, які гравці перебувають на полі.

Весь світ ретельно спостерігає не тільки за ЧС, але й за подіями в Україні. Але якщо на матчі в Катарі ми впливу не маємо, то наближати перемогу на фронті під силу кожному. Так, завдяки покупці HLIBNY DAR українці можуть долучитись до акції “За перемогу Задонать!”. Для цього треба лише зареєструвати код з акцизної марки продукту на сайті, а HLIBNY DAR перерахує 10 гривень з продажу кожної пляшки до благодійного фонду "Повернись живим". Разом збираємо на перемогу!

Аргентина

Шлях Мессі до здійснення заповітної мрії не можна назвати легким. Жодна перемога на ЧС-2022 не далася Аргентині легко, а протистояння з Нідерландами не буде легкою прогулянкою й поготів.

Хоча існує ймовірність, що саме труднощі викують характер Аргентини та допоможуть виховати дух чемпіона – те, чого раніше цій команді бракувало для успіху. Підопічні Ліонеля Скалоні навчилися терпіти невдалі відрізки гри без фатальних для себе наслідків, а велика кількість атак з іменитими виконавцями попереду рано чи пізно робить свою справу. Мессі вміє завести партнерів, а з таким лідером будь-яка команда буде цілитися лише на трофей.

Португалія

У трофейному музеї Кріша бракує золотого кубка чемпіонату світу, і схоже на те, що португальска команда готова на все, аби зробити своєму лідеру такий подарунок. Навіть коли Роналду сидить на лаві запасних, його партнери грають на вершині своїх можливостей і просто виносять суперників один за одним.

Франція та Англія – битва плей-офф як фінал

Протистояння Англії та Франції стане неймовірним фінальним акордом стадії 1/4 ЧС-2022. Обидві команди перебувають у чудовій формі та однаково заслуговують на те, щоб пройти далі та виборювати право грати у фіналі. Підігріває інтригу й історична боротьба між цими країнами, тому можна бути певним – 10 грудня о 21:00 нас чекає просто фантастичне футбольне видовище.

Цілком можливо, що саме хтось з цієї пари і є майбутнім чемпіоном світу. Навіть найбільші сміливці навряд візьмуться прогнозувати, кому цього разу посміхнеться фортуна. Франція – діючий чемпіон світу, батьки футболу можуть похизуватися фіналом Євро-2020. Яка з цих карт виявиться сильнішою – дізнаємося зовсім скоро.