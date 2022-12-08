"Я хочу, щоб збірна Аргентини виграла чемпіонат світу 2022 року для Ліонеля Мессі", – цитує Ібрагімовіча Foot Mercato з посиланням на 433.

Ібрагімовіч визначився, коли може повернутись на поле

Нагадаємо, "альбіселесте" завершили груповий етап на першій сходинці квартету С, обійшовши Польщу, Мексику та Саудівську Аравію. В 1/8 фіналу "біло-голубі" здолали Австралію (2:1) і у боротьбі за півфінал ЧС-2022 поборються з Нідерландами.

Поєдинок з командою Луї ван Гала відбудеться у п'ятницю, 9 грудня. Початок зустрічі о 21:00.

До слова, Ібрагімовіч з 2009 по 2011 роки перебував на контракті у Барселоні, де виступав разом з Мессі (у 2009 році забив за "блаугранас 16 голів 29 матчах, після чого на правах оренди перебрався у Мілан).

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