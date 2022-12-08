Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра уверен в победе "трехцветных" в 1/4 финала Мундиаля, но не все так однозначно.

"Я уверен, но не высокомерен. Я рад тому, как Франция сейчас выступает, но также рад и за Англию. Думаю, игра будет интересной.

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Англии нужно опасаться таких футболистов, как Мбаппе, а Франции – таких, как Сака и Фоден. Франция имеет основания для беспокойства.

Вы можете сказать мне, что Кайл Уокер закроет Мбаппе, ему уже удавалось хорошо сыграть против Неймара в Лиге чемпионов. Но я знаю, что Мбаппе сместится в центр и будет играть против Стоунза и Магуайра, а им тяжело остановить его. Здесь намешаны многие факторы. Я чувствую, что Франция размажет Англию, но и Англия способна победить Францию", – цитирует Евра Goal.

Напомним, поединок между Англией и Францией состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи в 21:00.

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